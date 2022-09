Cina: sale a 74 il bilancio delle vittime del terremoto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Pechino, 7 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter che lunedì scorso ha colpito la provincia cinese di Sichuan, nel sud-ovest della Cina, è salito a 74 morti. Lo hanno confermato le autorità cinesi, precisando che 40 di esse hanno perso la vita nella prefettura tibetana di Ganzi, mentre le altre 34 si trovavano nella contea di Shimian, nella città di Yaan, come riporta il 'China Daily'. Restano 15 le persone disperse, mentre 253 sono quelle rimaste ferite a Ganzi, di cui cinque in condizioni critiche e 70 gravemente ferite, secondo le informazioni del governo provinciale del Sichuan. A Ganzi, case e strade sono state gravemente danneggiate, l'alimentazione elettrica di sei comuni è stata interrotta, mentre una centrale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Pechino, 7 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Ildeldi magnitudo 6,8 della scala Richter che lunedì scorso ha colpito la provincia cinese di Sichuan, nel sud-ovest della, è salito a 74 morti. Lo hanno confermato le autorità cinesi, precisando che 40 di esse hanno perso la vita nella prefettura tibetana di Ganzi, mentre le altre 34 si trovavano nella contea di Shimian, nella città di Yaan, come riporta il 'China Daily'. Restano 15 le persone disperse, mentre 253 sono quelle rimaste ferite a Ganzi, di cui cinque in condizioni critiche e 70 gravemente ferite, secondo le informazioni del governo provinciale del Sichuan. A Ganzi, case e strade sono state gravemente danneggiate, l'alimentazione elettrica di sei comuni è stata interrotta, mentre una centrale ...

