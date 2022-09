Cina | Banca centrale immette liquidità per 289 mln di dollari

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Pechino, 7 set. (Adnkronos/Xinhua) - Lacinese ha effettuato mercoledì 2 miliardi di yuan (circa 289 milioni di) di operazioni di pronti contro termine per mantenere lanel sistemario. Il tasso di interesse per i pronti contro termine a sette giorni è stato fissato al 2%, secondo quanto comunicato dalla People's Bank of China, con l'obiettivo di mantenere stabile lanel sistemario. Il pronto contro termine è un processo in cui laacquista titoli dalle banche commerciali attraverso un'asta, con l'accordo di rivenderli in futuro.

Anna302478978 : @fratotolo2 La sinistra guarda con invidia la Cina sempre + regime ha adottato il Social Score controllo di mass… - Nonameredpill : RT @OmegaClickOffi1: ?? Che cos'è il SOCIAL SCORE ? Sorveglianza di massa & banca dati del DNA | La vera storia della Cina ?? SOTTOTITOLI IN… - guerino1988 : RT @OmegaClickOffi1: ?? Che cos'è il SOCIAL SCORE ? Sorveglianza di massa & banca dati del DNA | La vera storia della Cina ?? SOTTOTITOLI IN… - ruggeri_lucio : RT @OmegaClickOffi1: ?? Che cos'è il SOCIAL SCORE ? Sorveglianza di massa & banca dati del DNA | La vera storia della Cina ?? SOTTOTITOLI IN… - NinaVentura : RT @OmegaClickOffi1: ?? Che cos'è il SOCIAL SCORE ? Sorveglianza di massa & banca dati del DNA | La vera storia della Cina ?? SOTTOTITOLI IN… -

Formiche.net

...che alla crisi energetica va ad aggiungersi un'inflazione altissima e il fatto che la... per lei è il mercato più importante, anche più della. Se oltre a fare misure di breve periodo - come ...... per il ministro dello Sviluppo Economico russo il calo è del 7,8%, per laCentrale della ... Preoccupano le importazioni, anche quelle dallache sono scese del 52% sempre a fine agosto, ... Perché le banche cinesi fuggono dal mattone Pechino, 7 set. (Adnkronos/Xinhua) - La Banca centrale cinese ha effettuato mercoledì 2 miliardi di yuan (circa 289 milioni di dollari) di operazioni di pronti contro termine per mantenere la liquidit ...La Russia cerca di compensare la perdita di clienti in Occidente con un patto con la Cina, che acquisterà energia in yuan o rubli ...