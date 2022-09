Cielo nuvoloso, previsti temporali nel pomeriggio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Cielo nuvoloso per tutta la giornata. Nel pomeriggio e soprattutto in serata sono previsti temporali. Ecco le previsioni meteo di Ivan Malaspina del Centro Meteorologico Lombardo. Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con qualche piovasco su Valchiavenna, Lario e Varesotto. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, nuvoloso su Alpi e Prealpi con formazione e graduale estensione di rovesci e qualche temporale. Nella sera rapido peggioramento su tutta la regione con rovesci o temporali diffusi su Alpi, Prealpi, laghi e medio/alta pianura. Qualche piovasco anche sul resto della pianura. Fenomeni localmente forti tra Prealpi e zona Lario e, nella notte, anche sulla pianura ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 settembre 2022)per tutta la giornata. Nele soprattutto in serata sono. Ecco le previsioni meteo di Ivan Malaspina del Centro Meteorologico Lombardo. Tempo Previsto: al mattino parzialmentesu tutta la regione con qualche piovasco su Valchiavenna, Lario e Varesotto. Nelpocoin pianura,su Alpi e Prealpi con formazione e graduale estensione di rovesci e qualche temporale. Nella sera rapido peggioramento su tutta la regione con rovesci odiffusi su Alpi, Prealpi, laghi e medio/alta pianura. Qualche piovasco anche sul resto della pianura. Fenomeni localmente forti tra Prealpi e zona Lario e, nella notte, anche sulla pianura ...

iltirreno : Buongiorno dal #Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi, mercoledì 7 settembre, a cura di Consorzio LaMMA Stato… - step_marano : il cielo nuvoloso di notte è stupendo - LucianaDeprett1 : RT @Marina31297272: Buongiorno e buona domenica con un pensiero....oggi il cielo è tutto nuvoloso,fortunatamente però tira un leggero venti… - bresciameteo : Cielo nuvoloso in arrivo a #Brescia (26°C) #meteo - PiazzaAngelo1 : RT @erny110393: No, questo non è un cielo nuvoloso e non è nebbia. Stanno bruciando le posizioni ucraine nell'area di Avdiivka. https://t.c… -