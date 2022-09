«Chiara Ferragni? Altro che imprenditrice, non ha alcun talento». L’attacco di Rosanna Cancellieri (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non si placano gli attacchi a Chiara Ferragni. Dopo la foto sul ghiacciaio, raggiunto in elicottero con gli amici per un aperitivo a base di champagne, l’influencer diventa il bersaglio polemico di Rosanna Cancellieri che a La Vita in Diretta non usa mezzi termini contro l’imprenditrice digitale. Chiara Ferragni, Rosanna Cancellieri: «Non ha alcun talento» «Cosa vi aspettavate da Chiara Ferragni? Mi pare che abbia festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli ad un supermercato» ha ricordato ad Alberto Matano la giornalista. «Non credo che abbia Altro che ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire, perché poi quello che fa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non si placano gli attacchi a. Dopo la foto sul ghiacciaio, raggiunto in elicottero con gli amici per un aperitivo a base di champagne, l’influencer diventa il bersaglio polemico diche a La Vita in Diretta non usa mezzi termini contro l’digitale.: «Non ha» «Cosa vi aspettavate da? Mi pare che abbia festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli ad un supermercato» ha ricordato ad Alberto Matano la giornalista. «Non credo che abbiache ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire, perché poi quello che fa ...

