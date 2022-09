Chi è Stefano Rastelli, fidanzato di Romina Carrisi? Quanti anni ha? Curiosità e biografia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Già da qualche mese sono cominciate a circolare indiscrezioni in merito ad un presunto flirt tra Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina, e Stefano Rastelli, regista di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone dove Romina è ospite fissa. Lo scorso giugno Rastelli era presente al compleanno di Romina assieme a tutta la famiglia Carrisi. Ma lo scatto appena pubblicato su Instagram dal regista di Oggi è un altro giorno non sembra lasciare dubbi. Nella foto, i due compaiono su una panchina, con la figlia di Albano e Romina che posiziona le gambe sulle ginocchia di Rastelli. Il cuore che viene aggiunto come didascalia non fa che confermare ulteriormente il legame sentimentale tra i ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 7 settembre 2022) Già da qualche mese sono cominciate a circolare indiscrezioni in merito ad un presunto flirt tra, figlia di Albano e, e, regista di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone doveè ospite fissa. Lo scorso giugnoera presente al compleanno diassieme a tutta la famiglia. Ma lo scatto appena pubblicato su Instagram dal regista di Oggi è un altro giorno non sembra lasciare dubbi. Nella foto, i due compaiono su una panchina, con la figlia di Albano eche posiziona le gambe sulle ginocchia di. Il cuore che viene aggiunto come didascalia non fa che confermare ulteriormente il legame sentimentale tra i ...

