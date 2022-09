Chi è Marina Bastianelli, moglie di Alberto Brandi? I due hanno tre figlie “sportive” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli appassionati di calcio ed in particolare della Champions League possono esultare, visto il ritorno della principale competizione calcistica europea per club. Oltre allo spettacolo offerto dalle varie gare in programma, i telespettatori seguono con grande interesse anche il post-partita su Mediaset, condotto da Alberto Brandi. Il giornalista 58enne è senz’altro uno dei volti televisivi più apprezzati dal pubblico che ama il calcio. Brandi può vantare una carriera davvero ricca di esperienze, che lo hanno portato a diventare anche direttore di Sport Mediaset (dal 2014 al 2019). Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Con chi è sposato Alberto Brandi? La moglie del giornalista di Milano è Marina Bastianelli, classe 1968. Dalla loro ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli appassionati di calcio ed in particolare della Champions League possono esultare, visto il ritorno della principale competizione calcistica europea per club. Oltre allo spettacolo offerto dalle varie gare in programma, i telespettatori seguono con grande interesse anche il post-partita su Mediaset, condotto da. Il giornalista 58enne è senz’altro uno dei volti televisivi più apprezzati dal pubblico che ama il calcio.può vantare una carriera davvero ricca di esperienze, che loportato a diventare anche direttore di Sport Mediaset (dal 2014 al 2019). Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Con chi è sposato? Ladel giornalista di Milano è, classe 1968. Dalla loro ...

