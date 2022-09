Chi è Astol, rapper nuova presunta fiamma di Lulù Selassié? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ecco chi è Astol, rapper che sarebbe la nuova presunta fiamma di Lulù Selassié Dopo la rottura con Manuel Bortuzzo, pare che Lulù Selassié stia frequentando un altro ragazzo. L’ex gieffina infatti è apparsa all’interno di alcune Instagram Stories di un certo Astol. All’interno dello scatto, è immortalata una mano con un anello e con un bracciale con il nome Lulù poggiata sulla gamba del ragazzo in questione. Ma chi è esattamente Astol? Astol, nome d’arte di Pasquale Giannetti, è un rapper di 27 anni di origini casertane. Da diversi anni vive a Roma e la sua carriera musicale è iniziata nel 2013, anno in cui ha condiviso alcune sue canzoni su Youtube. ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ecco chi èche sarebbe ladiDopo la rottura con Manuel Bortuzzo, pare chestia frequentando un altro ragazzo. L’ex gieffina infatti è apparsa all’interno di alcune Instagram Stories di un certo. All’interno dello scatto, è immortalata una mano con un anello e con un bracciale con il nomepoggiata sulla gamba del ragazzo in questione. Ma chi è esattamente, nome d’arte di Pasquale Giannetti, è undi 27 anni di origini casertane. Da diversi anni vive a Roma e la sua carriera musicale è iniziata nel 2013, anno in cui ha condiviso alcune sue canzoni su Youtube. ...

MariannaTorto11 : Raga Cmq Astol napoletano doc.?? Per chi dice che non sa cantare...???? #fairylu - elydudy : Qualcuno di buon cuore mi spiega chi sono Manuel What e Astol Who? Davvero cosa e chi per me ???? #jeru - chiccal93 : leggendo # ho già una vaga sensazione di chi si beccherà gli insulti e i commenti pesanti sotto i post. e no, non sarà Astol - eriikaa1709 : @CamyErrico Io che sto ascoltando le canzoni di astol perché non sapevo chi fosse ??????devo dire che è bravo ?????? - ChiaCors : @Anto07758926 Bisogna però essere coerenti: non aveva detto che la sua vita privata, in quanto tale, non l’avrebbe… -