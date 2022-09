Chelsea, tutti contro Koulibaly: “Anche Maguire è più forte” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Kalidou Koulibaly nel mirino della critica in Inghilterra dopo la sconfitta del Chelsea con la Dinamo Zagabria. L’errore di Koulibaly è stato decisivo per la vittoria del club croato, in un girone molto difficile in cui ci sono Anche Milan e Salisburgo che hanno pareggiato all’esordio in Champions League stagione 2022/23. Il Chelsea ha reagito allo svantaggio di Orsic siglato al 13?, ma nonostante i tanti tentativi non sono riusciti nemmeno ad arrivare al pareggio. L’errore di Koulibaly è costato caro al Chelsea, ma Anche al giocatore che è finito nel mirino della critica. Non solo i tifosi, ma Anche le testate giornalistiche hanno messo in evidenza la prestazione tutt’altro che esaltante del difensore ex Napoli. C’è chi scrive che è ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Kalidounel mirino della critica in Inghilterra dopo la sconfitta delcon la Dinamo Zagabria. L’errore diè stato decisivo per la vittoria del club croato, in un girone molto difficile in cui ci sonoMilan e Salisburgo che hanno pareggiato all’esordio in Champions League stagione 2022/23. Ilha reagito allo svantaggio di Orsic siglato al 13?, ma nonostante i tanti tentativi non sono riusciti nemmeno ad arrivare al pareggio. L’errore diè costato caro al, maal giocatore che è finito nel mirino della critica. Non solo i tifosi, male testate giornalistiche hanno messo in evidenza la prestazione tutt’altro che esaltante del difensore ex Napoli. C’è chi scrive che è ...

PepeBoss1398 : @Zoroback_023 Maldini Paolo allo sorteggi: “obiettivo ottavi di finale”. Se non dovessimo riuscire a passare sarebb… - ACMLV89 : Non vorrei fare l'#Allegri della situazione ma le partite che devi vincere a tutti i costi sono le 2 con la… - NoizyBum : @cyranoa2 @Il_Mago_KK Innanzitutto vedi il calibro delle squadre nominate e dimmi se credi onestamente che la Juve… - _Maxy23 : @angelmnt99 @NandoNuovo Il problema di quest'anno è che, in concomitanza con le partite di #ucl, giochiamo gare dur… - Rosso3Nero : @russ_mario1 Secondo me prima della partita tutti o quasi avrebbero firmato per il pari. C'è l'amaro in bocca per i… -