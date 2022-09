Chelsea shock: esonerato Tuchel. Ecco i possibili sostituti per la panchina (Di mercoledì 7 settembre 2022) Incredibile quanto è successo al Chelsea. La sconfitta di Zagabria in Champions League è stata fatale per Thomas Tuchel che è stato esonerato dal club londinese. L’allenatore paga un inizio di stagione negativo, con due sconfitte rimediate in Premier League e già una distanza di cinque punti dalla vetta. Subito dopo la comunicazione ufficiale sono fuoriusciti i nomi dei possibili sostituti. Secondo i bene informati, Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino e Luis Enrique (attualmente ct della Spagna) sono i nomi in lizza per la panchina dei Blues. Questo è il comunicato stampa di congedo che la società inglese ha pubblicato sul proprio sito: “Il Chelsea FC esprime la propria gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Incredibile quanto è successo al. La sconfitta di Zagabria in Champions League è stata fatale per Thomasche è statodal club londinese. L’allenatore paga un inizio di stagione negativo, con due sconfitte rimediate in Premier League e già una distanza di cinque punti dalla vetta. Subito dopo la comunicazione ufficiale sono fuoriusciti i nomi dei. Secondo i bene informati, Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino e Luis Enrique (attualmente ct della Spagna) sono i nomi in lizza per ladei Blues. Questo è il comunicato stampa di congedo che la società inglese ha pubblicato sul proprio sito: “IlFC esprime la propria gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il ...

