Chelsea | Potter | Zidane e Pochettino i tre nomi per il post-Tuchel

Gli altri profili presi in esame dalsono quelli di Mauricio Pochettino, Joaquim Low e Graham. A differenza dei primi due, che sono attualmente senza squadra,sta guidando con ......mostrata la porta anche se ilavesse vinto'. Il suo destino era segnato. Il nuovo allenatore pro - tempore dovrebbe essere Anthony Barry, ma in ballo per la sostituzione sono Graham, l'...Chelsea have sacked manager Thomas Tuchel following Tuesday's night's Champions League defeat by Dinamo Zagreb.The 49-year-old former Borussia Dortmund ...Football365 - Chelsea are expected to approach Brighton for permission to speak to their head coach Graham Potter, according to reports.