Chelsea, contatti avviati per il dopo Tuchel (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Chelsea ha già individuato il successore di Thomas Tuchel: come riferisce Sky Sports UK, sono stati avviati i contatti con il Brighton... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilha già individuato il successore di Thomas: come riferisce Sky Sports UK, sono staticon il Brighton...

DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay | Contatti in corso tra #Juventus e #Chelsea per #Zakaria - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Juventus, contatti in corso col #Chelsea per #Zakaria Gli inglesi provano per un prestito con d… - djusep_joe : Già avviati i primi contatti con #Ballardini. #Chelsea - MarcoBarzaghi : RT @barzacom_: #Chelsea, Graham #Potter o Mauricio #Pochettino per sostituire l’esonerato #Tuchel. La situazione ???? @barzacom_ - @MarcoBar… - barzacom_ : #Chelsea, Graham #Potter o Mauricio #Pochettino per sostituire l’esonerato #Tuchel. La situazione ???? @barzacom_ -… -