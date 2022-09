Chelsea, clamoroso: esonerato Tuchel dopo la sconfitta con la Dinamo Zagabria (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come un fulmine a ciel sereno, ma motivata dall’avvio di campionato altalenante con due sconfitte e dal clamoroso ko in Champions League di poche ore fa contro la Dinamo Zagabria, il Chelsea ha comunicato di aver risolto il contratto di Thomas Tuchel, l’allenatore che nel 2021 ha conquistato la Champions League con i blues. Di fatto si tratta di un esonero, visto che l’intenzione di interrompere il rapporto, seppur con un accordo consensuale, arriva in seguito alla decisione della società e non del tecnico tedesco. In un secondo momento sarà reso noto il nome del successore. Questo il comunicato ufficiale: “A nome di tutto il Chelsea FC, il Club desidera mettere a verbale la sua gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il Club. Thomas avrà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come un fulmine a ciel sereno, ma motivata dall’avvio di campionato altalenante con due sconfitte e dalko in Champions League di poche ore fa contro la, ilha comunicato di aver risolto il contratto di Thomas, l’allenatore che nel 2021 ha conquistato la Champions League con i blues. Di fatto si tratta di un esonero, visto che l’intenzione di interrompere il rapporto, seppur con un accordo consensuale, arriva in seguito alla decisione della società e non del tecnico tedesco. In un secondo momento sarà reso noto il nome del successore. Questo il comunicato ufficiale: “A nome di tutto ilFC, il Club desidera mettere a verbale la sua gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il Club. Thomas avrà ...

