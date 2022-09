Che cos'è il "Price cap": ecco come funziona il tetto al prezzo del gas (Di mercoledì 7 settembre 2022) La guerra dell’energia tra Mosca e Bruxelles vive una nuova fase decisiva. A una manciata di giorni dalla riunione straordinaria dei ministri responsabili europei, in programma venerdì, le proposte... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 settembre 2022) La guerra dell’energia tra Mosca e Bruxelles vive una nuova fase decisiva. A una manciata di giorni dalla riunione straordinaria dei ministri responsabili europei, in programma venerdì, le proposte...

disinformatico : Nero su bianco. Se non sapete che cos'è lo Stratcom Centre, consiglio di scoprirlo. - CarloStagnaro : Come si formano i prezzi del #gas? Cos'è e come funziona il #ttf? Quali effetti potrebbe avere il fantomatico cap?… - el_explorador_ : @FraGalati la risposta è sempre solana 'ma perché?' perché se calcoliamo la differenza tra il picco alto e quello… - kawary90 : @JoeFortissimo Uno che mira a diventare fratm di Open e Cicap, debunkando il nulla su Youtube e insultando chi non… - Sparisci_capra : @ugo_michelli @matteorenzi vivi a sistema binario? cos'è voti Renzi?! so benissimo che parlava di ROMA, ho chiesto… -