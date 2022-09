Charlotte Mannarino morta, l'annuncio del padre: 'La mia bambina non c'è più'. La famiglia donerà gli organi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Charlotte Mannarino è morta . La ragazza di 24 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto domenica scorsa fra Pomezia ed Ardea, non ce l'ha fatta. A dare l'annuncio è stato suo papà Oliviero, con ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 settembre 2022). La ragazza di 24 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto domenica scorsa fra Pomezia ed Ardea, non ce l'ha fatta. A dare l'è stato suo papà Oliviero, con ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Charlotte Mannarino morta, l'annuncio del padre: «La mia bambina non c'è più». La famiglia donerà gli organi - leggoit : Charlotte Mannarino morta, l'annuncio del padre: «La mia bambina non c'è più». La famiglia donerà gli organi - infoitinterno : Finita contro un palo, Charlotte Mannarino ha perso la vita in un incidente tra Ardea e Pomezia - infoitinterno : Addio a Charlotte Mannarino. L'annuncio del padre: 'Ora balla coi tuoi animaletti' - Aprilia_News : Muore a 24 anni dopo un tragico #incidente, donati gli organi di Charlotte Mannarino -