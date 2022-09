Champions League, notizia a sorpresa: Inzaghi potrebbe lasciarlo in panchina! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Questa sera l’Inter esordisce in Champions League affrontando una partita ostica contro il Bayern Monaco. La squadra di Inzaghi inizia oggi il suo cammino europeo, all’interno di un girone di ferro popolato sia dai campioni tedeschi che dal Barcellona, questo rende necessario ponderare ogni decisione dentro e fuori dal campo. Molti dubbi emergono alla vigilia di un match così importante e il primo su tutti è la scelta del portiere titolare. Handanovic è, ad oggi, considerato l’esperta presenza tra i pali, ormai rodata da diverse stagioni. Handanovic Onana Inzaghi Tuttavia sarebbero in molti ad augurarsi che la squadra nerazzurra scenda in campo con André Onana titolare. Questo non per mettere in dubbio le qualità di Handanovic ma per facilitare un passaggio di consegne fra i due. Handanovic verrebbe ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 settembre 2022) Questa sera l’Inter esordisce inaffrontando una partita ostica contro il Bayern Monaco. La squadra diinizia oggi il suo cammino europeo, all’interno di un girone di ferro popolato sia dai campioni tedeschi che dal Barcellona, questo rende necessario ponderare ogni decisione dentro e fuori dal campo. Molti dubbi emergono alla vigilia di un match così importante e il primo su tutti è la scelta del portiere titolare. Handanovic è, ad oggi, considerato l’esperta presenza tra i pali, ormai rodata da diverse stagioni. Handanovic OnanaTuttavia sarebbero in molti ad augurarsi che la squadra nerazzurra scenda in campo con André Onana titolare. Questo non per mettere in dubbio le qualità di Handanovic ma per facilitare un passaggio di consegne fra i due. Handanovic verrebbe ...

juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : 1?? Il nostro percorso in #UCL è iniziato. ?? UEFA Champions League ?? @PSG_inside ?? Parc des Princes ? 21:00 ??… - MattBest__ : RT @gippu1: #InterBayern Bilancio delle prime partite di girone del Bayern Monaco nelle ultime 18 Champions League disputate (dal 2003-04 a… - iivashyn : RT @uaworldit: Lo striscione in ucraino mostrato ieri dai tifosi dell'RB Lipsia durante lo scontro tra club e Shakhtar Donetsk in UEFA Cham… -