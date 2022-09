Champions League, Napoli: ultime novità di formazione, conferma per Osimhen (Di mercoledì 7 settembre 2022) Napoli-Liverpool prima sfida del Girone A di Champions League arrivano conferme per la presenza di Victor Osimhen dal primo minuto. Il giocatore nigeriano ha recuperato da un piccolo problema muscolare che lo ha tenuto in dubbio, poi è rientrato regolarmente nella lista dei convocati di Luciano Spalletti. Secondo le ultime novità di formazione Osimhen è pronto a scendere in campo da titolare nella sfida di Champions League, competizione che ha disputato solo una volta ai tempi del Lille. Champions League: la probabile formazione del Napoli Osimhen stringe i denti e non vuole assolutamente perdersi l’esordio in questa competizione, uno ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 settembre 2022)-Liverpool prima sfida del Girone A diarrivano conferme per la presenza di Victordal primo minuto. Il giocatore nigeriano ha recuperato da un piccolo problema muscolare che lo ha tenuto in dubbio, poi è rientrato regolarmente nella lista dei convocati di Luciano Spalletti. Secondo lediè pronto a scendere in campo da titolare nella sfida di, competizione che ha disputato solo una volta ai tempi del Lille.: la probabiledelstringe i denti e non vuole assolutamente perdersi l’esordio in questa competizione, uno ...

