Champions League, Napoli | Liverpool (diretta esclusiva Amazon Prime Video) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si torna in campo su Prime Video con la fase a gironi della massima competizione europea. A scendere in campo mercoledì 7 settembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) sarà il Napoli di Spalletti che affronterà in casa il Liverpool di Klopp, grande protagonista della... Leggi su digital-news (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si torna in campo sucon la fase a gironi della massima competizione europea. A scendere in campo mercoledì 7 settembre (insudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) sarà ildi Spalletti che affronterà in casa ildi Klopp, grande protagonista della...

juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : 1?? Il nostro percorso in #UCL è iniziato. ?? UEFA Champions League ?? @PSG_inside ?? Parc des Princes ? 21:00 ??… - zazoomblog : LIVE Inter-Bayern Monaco Champions League in DIRETTA: probabili formazioni dove vederla in tv e streaming - #Inter… - lacittanews : Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha parlato della sfida di San Siro contro i nerazzurri… -