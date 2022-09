CHAMPIONS LEAGUE: NAPOLI, CONTRO IL LIVERPOOL SENZA OSIMHEN? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il NAPOLI, debutterà in CHAMPIONS LEAGUE CONTRO il LIVERPOOL, allo stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre, quest’anno, condividono lo stesso girone (girone A) per la terza volta nelle ultime cinque stagioni. La squadra di Luciano Spalletti, ha iniziato il campionato con il piede giusto, ottenendo tre punti CONTRO: Verona, Monza e Lazio; pareggiando CONTRO Fiorentina e Lecce. In questo momento, il NAPOLI è al secondo posto in classifica, grazie soprattutto al miglior attacco del campionato, capace di segnare 12 gol. Spalletti, in conferenza stampa, ha dichiarato di dover ancora valutare le condizioni di OSIMHEN, che ha accusato un risentimento muscolare nell’ultima partita di campionato CONTRO la Lazio, ma rimane ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il, debutterà inil, allo stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre, quest’anno, condividono lo stesso girone (girone A) per la terza volta nelle ultime cinque stagioni. La squadra di Luciano Spalletti, ha iniziato il campionato con il piede giusto, ottenendo tre punti: Verona, Monza e Lazio; pareggiandoFiorentina e Lecce. In questo momento, ilè al secondo posto in classifica, grazie soprattutto al miglior attacco del campionato, capace di segnare 12 gol. Spalletti, in conferenza stampa, ha dichiarato di dover ancora valutare le condizioni di, che ha accusato un risentimento muscolare nell’ultima partita di campionatola Lazio, ma rimane ...

