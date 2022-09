Champions League | le probabili formazioni di Inter-Bayern | VIDEO

juventusfc : 1?? Il nostro percorso in #UCL è iniziato. ?? UEFA Champions League ?? @PSG_inside ?? Parc des Princes ? 21:00 ??… - OptaPaolo : 102 - Leandro Paredes ha toccato 102 palloni in questa gara, più di ogni altro giocatore nella sua gara d’esordio i… - OptaPaolo : 19&34 - Fabio Miretti (19 anni e 34 giorni) è il secondo più giovane titolare schierato in assoluto dalla Juventus… - AdoniyahJustice : RT @SkySport: ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì su Sky Sport #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague - zazoomblog : Napoli-Liverpool: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera - #Napoli-Liverpool… -

... va in scena alle ore 21.00 di mercoledì 7 settembre 2022: allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid si gioca per la prima giornata del gruppo B di2022 - 2023. Una gara importante ...DIRETTA INTER BAYERN MONACO: GRANDE SFIDA A SAN SIRO! Laprende il via per il Gruppo C con la diretta di Inter Bayern Monaco alle ore 21.00 di oggi, mercoledì 7 settembre . Un esordio duro per la squadra di Simone Inzaghi, che non ha avuto ...Dal J- Medical arrivano buone notizie. Wojciech Szczesny sta ultimando il suo piano di recupero e tra una settimana tornerà in campo. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’ex Arsenal potrebbe torna ...Premiato come MVP del match contro la Juventus, l’attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha commentato sui propri social il match vinto ieri in Champions League per 2-1 ...