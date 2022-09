Champions League, il tweet del Liverpool ai tifosi: “Se visitate Napoli potreste essere rapinati o aggrediti” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Chi visita la città, sappia che potrebbe essere vittima di furti, rapine o aggressioni”. Sono le informazioni diffuse su Twitter dal Liverpool in vista della partita di Champions League che si giocherà allo stadio Maradona questa sera. La squadra inglese invita i suoi tifosi a non girare la città e per evitare di trovarsi in situazioni pericolose è sconsigliato anche di indossare la maglia della squadra durante il viaggio e gli spostamenti. Oltre alle normali raccomandazioni che la squadra inglese fa prima di tutte le partite ai propri tifosi, come suggerimenti su dove evitare di parcheggiare e come arrivare allo stadio, compare anche la forte raccomandazione “di evitare il centro città” e l’invito “ai tifosi che arriveranno a Napoli per la partita di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Chi visita la città, sappia che potrebbevittima di furti, rapine o aggressioni”. Sono le informazioni diffuse su Twitter dalin vista della partita diche si giocherà allo stadio Maradona questa sera. La squadra inglese invita i suoia non girare la città e per evitare di trovarsi in situazioni pericolose è sconsigliato anche di indossare la maglia della squadra durante il viaggio e gli spostamenti. Oltre alle normali raccomandazioni che la squadra inglese fa prima di tutte le partite ai propri, come suggerimenti su dove evitare di parcheggiare e come arrivare allo stadio, compare anche la forte raccomandazione “di evitare il centro città” e l’invito “aiche arriveranno aper la partita di ...

juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : 1?? Il nostro percorso in #UCL è iniziato. ?? UEFA Champions League ?? @PSG_inside ?? Parc des Princes ? 21:00 ??… - bergamen : RT @pallonatefaccia: La curva del #Celtic Park di Glasgow, ieri sera per la sfida di Champions League contro il Real Madrid, era tappezzata… - Bossebbasta2 : RT @gippu1: #InterBayern Bilancio delle prime partite di girone del Bayern Monaco nelle ultime 18 Champions League disputate (dal 2003-04 a… -