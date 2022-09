Champions League, il Liverpool ai tifosi: “Restate in hotel, a Napoli potreste essere rapinati” (Di mercoledì 7 settembre 2022) In vista della trasferta del Liverpool FC a Napoli per l’odierna partita della Champions League, l’account Twitter della squadra inglese dedicato all’assistenza ha raccomandato ai 2 000 tifosi del Liverpool di non avventurarsi per la città. “I tifosi non devono riunirsi nelle aree pubbliche e devono evitare di isolarsi in zone lontane dall’area portuale della città. Si consiglia vivamente di evitare il centro città. Se decidete di visitarlo, sappiate che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni”. Un ulteriore tweet suggerisce di consumare tutti i pasti in hotel e una pagina web creata apposta per le raccomandazioni di sicurezza cita “Ci rendiamo conto che alcuni tifosi potrebbero ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022) In vista della trasferta delFC aper l’odierna partita della, l’account Twitter della squadra inglese dedicato all’assistenza ha raccomandato ai 2 000deldi non avventurarsi per la città. “Inon devono riunirsi nelle aree pubbliche e devono evitare di isolarsi in zone lontane dall’area portuale della città. Si consiglia vivamente di evitare il centro città. Se decidete di visitarlo, sappiate chepresi di mira per furti, rapine o aggressioni”. Un ulteriore tweet suggerisce di consumare tutti i pasti ine una pagina web creata apposta per le raccomandazioni di sicurezza cita “Ci rendiamo conto che alcunipotrebbero ...

