Champions League, c’è Inter-Bayern Monaco: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le formazioni ufficiali di Inter Bayern Monaco, match della prima giornata della fase a gironi della Champions League Tutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Bayern Monaco, per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Julian Nagelsmann, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Bayrn Monaco, eccole: Inter (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Mkhitaryan, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ledi, match della prima giornata della fase a gironi dellaTutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza di Milano dove tra poco scenderanno in campo, per la prima giornata della fase a gironi della. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Julian Nagelsmann, hanno comunicato ledi-Bayrn, eccole:(3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Mkhitaryan, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: ...

OptaPaolo : 10 - André Onana ha effettuato 10 parate in #InterBayern, più di ogni altro portiere dell'Inter in una gara di UEFA… - juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - zazoomblog : Güler Cho Badiashile Fabio Silva Ilie e gli altri: quando il talento non luccica solo in Champions League - #Güler… - planetwin365ita : Buon sabato! ??? Il #Napoli, la sola squadra che ha sorriso all'esordio di Champions League, apre questa 6a giornata… -