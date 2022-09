CHAMPIONS LEAGUE BARCELLONA-VIKTORIA PLZEN, ESORDIO DA NON SBAGLIARE (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella passata stagione, il BARCELLONA, non è riuscito ad accedere alla fase ad eliminazione diretta della CHAMPIONS LEAGUE per la prima volta dopo 17 anni, arrivando terzo nel gruppo E, dietro al Benfica e al Bayern Monaco; proprio i bavaresi sfideranno i blaugrana nella seconda partita di CHAMPIONS di questa stagione. Grazie ad un grande mercato, quest’anno il BARCELLONA, è tornato ad essere decisamente più competitivo; anche i numeri sono a favore della formazione allenata da Xavi, che, in campionato, ha totalizzato dieci punti in quattro partite segnando undici gol (Lewandowski a quota cinque). L’avversario del BARCELLONA sarà il VIKTORIA PLZEN, che arriva a questa partita con una sequenza di trentaquattro partite ufficiali da imbattuto, 25 vinte e ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella passata stagione, il, non è riuscito ad accedere alla fase ad eliminazione diretta dellaper la prima volta dopo 17 anni, arrivando terzo nel gruppo E, dietro al Benfica e al Bayern Monaco; proprio i bavaresi sfideranno i blaugrana nella seconda partita didi questa stagione. Grazie ad un grande mercato, quest’anno il, è tornato ad essere decisamente più competitivo; anche i numeri sono a favore della formazione allenata da Xavi, che, in campionato, ha totalizzato dieci punti in quattro partite segnando undici gol (Lewandowski a quota cinque). L’avversario delsarà il, che arriva a questa partita con una sequenza di trentaquattro partite ufficiali da imbattuto, 25 vinte e ...

juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : 1?? Il nostro percorso in #UCL è iniziato. ?? UEFA Champions League ?? @PSG_inside ?? Parc des Princes ? 21:00 ??… - idvrn1899 : @stebellentani Stai commentando la prima partita di Champions League disputata su un campo ostico (Salisburgo è una… - adottauntarlo : RT @pallonatefaccia: La curva del #Celtic Park di Glasgow, ieri sera per la sfida di Champions League contro il Real Madrid, era tappezzata… -