CHAMPIONS LEAGUE BARCELLONA-VIKTORIA PLZEN, ESORDIO DA NON SBAGLIARE (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella passata stagione, il BARCELLONA, non è riuscito ad accedere alla fase ad eliminazione diretta della CHAMPIONS LEAGUE per la prima volta dopo 17 anni, arrivando terzo nel gruppo E, dietro al Benfica e al Bayern Monaco; proprio i bavaresi sfideranno i blaugrana nella seconda partita di CHAMPIONS di questa stagione. Grazie ad un grande mercato, quest’anno il BARCELLONA, è tornato ad essere decisamente più competitivo; anche i numeri sono a favore della formazione allenata da Xavi, che, in campionato, ha totalizzato dieci punti in quattro partite segnando undici gol (Lewandowski a quota cinque). L’avversario del BARCELLONA sarà il VIKTORIA PLZEN, che arriva a questa partita con una sequenza di trentaquattro partite ufficiali da imbattuto, 25 vinte e ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella passata stagione, il, non è riuscito ad accedere alla fase ad eliminazione diretta dellaper la prima volta dopo 17 anni, arrivando terzo nel gruppo E, dietro al Benfica e al Bayern Monaco; proprio i bavaresi sfideranno i blaugrana nella seconda partita didi questa stagione. Grazie ad un grande mercato, quest’anno il, è tornato ad essere decisamente più competitivo; anche i numeri sono a favore della formazione allenata da Xavi, che, in campionato, ha totalizzato dieci punti in quattro partite segnando undici gol (Lewandowski a quota cinque). L’avversario delsarà il, che arriva a questa partita con una sequenza di trentaquattro partite ufficiali da imbattuto, 25 vinte e ...

