Champions | favoloso Napoli contro il Liverpool | troppo Bayern per l' Inter

(Di mercoledì 7 settembre 2022) DELUSIONE A SAN SIRO -Monaco per l’e i nerazzurri esordiscono con un ko nella nuova edizione dellaLeague. A San Siro finisce 2-0 per i bavaresi grazie alla rete di Sane...

ilmionapoli : Napoli-Liverpool 4-1: Zielinski (2), Anguissa e Simeone per una Champions da favola! - tuttointer24 : Champions League, Boniek è entusiasta: “Il girone dell’Inter è favoloso” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - news24_inter : #Boniek spinge l’#Inter in Champions: «Girone favoloso ed equilibrato» - internewsit : Champions League, Boniek: «Girone Inter favoloso! Tre le sfide più belle» - -

L'argentino, al debutto in, va in gol al 44'. Kvaratskhelia dà spettacolo sulla sinistra , supera prima Alexander - Arnold e poi Gomez, poi piazza la palla davanti alla porta dove l'...... tramortiti da un Napoli semplicemente. {agg. di Stefano Belli} Diretta/ Napoli Liverpool ... ZIELINSKI SU RIGORE! Napoli e Liverpool tornano ad affrontarsi inLeague , i partenopei ...I due centrocampisti sono stati i mattatori della partita. Giocatori del Liverpool totalmente travolti. Il Napoli ha asfaltato il Liverpool battendo 4-1 i vicecampioni d'Europa nell'esordio della Cham ...NAPOLI (Di Anna Calì) È la notte dei Campioni e il Napoli l'ha inaugurata in maniera strepitosa, demolendo i vice campioni d'Europa. La bolgia del Diego ...