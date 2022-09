Champions: Bayern; Nagelsmann, soddisfatto per buon inizio (Di mercoledì 7 settembre 2022) "Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo giocato in modo intenso per 90'. C'è stata solo una fase in cui abbiamo lasciato troppo spazio e le squadre si sono allungate, l'Inter ha orchestrato buone ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) "Sonodella prestazione, abbiamo giocato in modo intenso per 90'. C'è stata solo una fase in cui abbiamo lasciato troppo spazio e le squadre si sono allungate, l'Inter ha orchestratoe ...

SkySport : INTER-BAYERN MONACO 0-2 Risultato finale ? ? #Sané (25’) ? #DAmbrosio aut. (66’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE - 1^ giornata… - FcInterNewsit : ?? NOI SIAMO L'INTER! Ecco l'undici TITOLARE scelto da mister Inzaghi per l'esordio in Champions League contro il Ba… - sportmediaset : Prova di forza del Bayern, l'Inter non regge: i bavaresi espugnano San Siro #InterBayern #UCL - TED_Dupree : RT @DiMarzio: #UCL | @Inter, le parole di #Inzaghi dopo la sconfitta contro il @FCBayern - vin_cor : La scorsa stagione (non 10 anni fa) 2º in campionato, buona Champions, Coppa Italia, Supercoppa Italiana. Ora, dopo… -