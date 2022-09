Cerca lavoro come segretaria, le propongono di fare l’escort: la denuncia di una ragazza napoletana (VIDEO) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una ragazza napoletana di 22 anni in Cerca di lavoro come segretaria si è imbattuta in un’amara sorpresa dopo aver risposto ad un annuncio pubblicato su un sito specializzato. Infatti, subito dopo le prime battute di una conversazione tramite WhatsApp, la giovane ha capito che la figura realmente riCercata non era quella di segretaria ma, bensì, di ‘accompagnatrice’. La 22enne, che ha denunciato tutto pubblicamente tramite la piattaforma Tik Tok, si è rivolta al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e a La Radiazza. “Questa persona ha pubblicato un annuncio su un sito in cui diceva di Cercare una persona con ruolo di segretaria”, a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Unadi 22 anni indisi è imbattuta in un’amara sorpresa dopo aver risposto ad un annuncio pubblicato su un sito specializzato. Infatti, subito dopo le prime battute di una conversazione tramite WhatsApp, la giovane ha capito che la figura realmente rita non era quella dima, bensì, di ‘accompagnatrice’. La 22enne, che hato tutto pubblicamente tramite la piattaforma Tik Tok, si è rivolta al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e a La Radiazza. “Questa persona ha pubblicato un annuncio su un sito in cui diceva dire una persona con ruolo di”, a ...

