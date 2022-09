Cedolino pensione, come e cosa fare senza SPID? Tutti i passaggi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Cedolino della pensione è un qualcosa che si può controllare sul sito dell’INPS. Ma quali sono i passaggi da seguire senza SPID? Molto spesso, quando si parla di tematiche previdenziali, l’attenzione cade e si concentra sul Cedolino della pensione. Quest’ultimo non è altro che il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Fonte Foto CanvaInsomma, un qualcosa di davvero molto utile e importante, che può aiutare anche a regolare il proprio tenore di vita. E, in un momento complicato come questo, dove domina l’aumento del bollette, le domande che ci si pone sono tantissime. Ovviamente un modo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildellaè un qualche si può controllare sul sito dell’INPS. Ma quali sono ida seguire? Molto spesso, quando si parla di tematiche previdenziali, l’attenzione cade e si concentra suldella. Quest’ultimo non è altro che il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Fonte Foto CanvaInsomma, un qualdi davvero molto utile e importante, che può aiutare anche a regolare il proprio tenore di vita. E, in un momento complicatoquesto, dove domina l’aumento del bollette, le domande che ci si pone sono tantissime. Ovviamente un modo ...

