Cecchi Paone sul nuovo fidanzato: "Era etero", Alfonso Signorini dice la sua (Di mercoledì 7 settembre 2022) Alessandro Cecchi Paone sta vivendo alla luce del sole – in queste ultime settimane d'estate – un'intensa storia d'amore con un ragazzo molto più giovane di lui che si chiama Simone. "È una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando". – Ha dichiarato il divulgatore scientifico a FanPage – "Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio libro e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell'estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi". A fornire altri dettagli su Simone è stato ancora una volta Alessandro Cecchi Paone sempre ai microfoni di FanPage, come riportato da GossipeTv.

