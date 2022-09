C’è un grosso incendio in un’azienda chimica a San Giuliano Milanese (Di mercoledì 7 settembre 2022) È iniziato verso le 10.30 e ha prodotto una grande nube di fumo: non si sa con certezza se ci siano feriti Leggi su ilpost (Di mercoledì 7 settembre 2022) È iniziato verso le 10.30 e ha prodotto una grande nube di fumo: non si sa con certezza se ci siano feriti

ilpost : C’è un grosso incendio in un’azienda chimica a San Giuliano Milanese - ilriformista : Sovrintendenze e Ministero dei Beni culturali a guida #Franceschini sono il più grosso soggetto “Nimby” che blocca… - romeoagresti : #Allegri: “#Zakaria? C’è stata questa opportunità, il ragazzo si sentiva un po’ chiuso e con grande entusiasmo ha a… - andreavent3 : RT @ilpost: C’è un grosso incendio in un’azienda chimica a San Giuliano Milanese - sergio_segre : RT @ilpost: C’è un grosso incendio in un’azienda chimica a San Giuliano Milanese -