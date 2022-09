CdS – Inter, possibile cambio sponsor già prima del Mondiale! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le ultime sul main sponsor dell’Inter dopo i mancati pagamenti di DigitalBits Novità importanti sul main sponsor dall’Inter arrivano quest’oggi dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo, il club nerazzurro potrebbe sostituire DigitalBits già prima del Mondiale o al più tardi a gennaio. “Sulla maglia nerazzurra che stasera indosseranno i giocatori ci sarà ancora lo sponsor DigitalBits. Nonostante sia inadempiente, sarà tolto quando ci sarà un nuovo partner. In teoria dovrebbe succedere a gennaio, dopo il Mondiale, ma se gli uomini di viale della Liberazione individueranno un marchio pronto a entrare già nelle prossime settimane, la rivoluzione sarà immediata”. Inter DigitalbitsL'articolo <cite>CdS</cite> – Inter, ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le ultime sul maindell’dopo i mancati pagamenti di DigitalBits Novità importanti sul maindall’arrivano quest’oggi dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo, il club nerazzurro potrebbe sostituire DigitalBits giàdel Mondiale o al più tardi a gennaio. “Sulla maglia nerazzurra che stasera indosseranno i giocatori ci sarà ancora loDigitalBits. Nonostante sia inadempiente, sarà tolto quando ci sarà un nuovo partner. In teoria dovrebbe succedere a gennaio, dopo il Mondiale, ma se gli uomini di viale della Liberazione individueranno un marchio pronto a entrare già nelle prossime settimane, la rivoluzione sarà immediata”.DigitalbitsL'articolo CdS –, ...

