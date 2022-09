Caro gas, la cartiera Pirinoli (salvata dai lavoratori) costretta a chiedere la cig: “Bollette aumentate dell’800% in un anno” (Di mercoledì 7 settembre 2022) I lavoratori della cartiera piemontese Pirinoli sono abituati a superare le crisi. Quando nel 2015 la loro azienda stava per fallire, se la sono comprata costituendo una cooperativa per darle una nuova vita. Oggi però di fronte al Caro Bollette si sono dovuti fermare e hanno chiesto la cassa integrazione per novanta persone. Il costo dell’energia è diventato insostenibile. In un solo anno è aumentato dell’800 per cento. Gli ordini non mancano ma tutte le entrate sarebbero assorbite dai rincari. Così è arrivata la decisione dello stop alla produzione e della cassa integrazione. “Un anno fa pagavamo 400mila euro a bolletta, con il valore attuale del gas potremmo arrivare a pagare 5 milioni di euro per lo stesso quantitativo di gas utilizzato” racconta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Idellapiemontesesono abituati a superare le crisi. Quando nel 2015 la loro azienda stava per fallire, se la sono comprata costituendo una cooperativa per darle una nuova vita. Oggi però di fronte alsi sono dovuti fermare e hchiesto la cassa integrazione per novanta persone. Il costo dell’energia è diventato insostenibile. In un soloè aumentato dell’800 per cento. Gli ordini non mancano ma tutte le entrate sarebbero assorbite dai rincari. Così è arrivata la decisione dello stop alla produzione e della cassa integrazione. “Unfa pagavamo 400mila euro a bolletta, con il valore attuale del gas potremmo arrivare a pagare 5 milioni di euro per lo stesso quantitativo di gas utilizzato” racconta ...

