Caro energia, la proposta italiana: price cap su tutto il gas importato, ma per il gnl gli Stati pagherebbero la differenza tra prezzo e tetto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un price cap temporaneo, “sufficientemente alto rispetto ai livelli prebellici” e valido per le importazioni da tutti i fornitori – non solo la Russia – e per tutte le transazioni ma solo per i contratti futuri. Quelli in essere dunque rimarrebbero immutati, forse per evitare di dare la sponda a contestazioni legali da parte di Mosca. E’ questo il cuore della proposta italiana portata a Bruxelles dagli sherpa del ministero della Transizione ecologica in vista del vertice di venerdì. In caso di carenza di forniture, servirebbero poi “misure coordinate” nell’Ue nelle misure di gestione della domanda, perché “l’impatto delle carenze potrebbe non essere simmetrico tra gli Stati membri, ma gli effetti rilevanti dovrebbero essere equamente condivisi“. La proposta italiana è diversa da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Uncap temporaneo, “sufficientemente alto rispetto ai livelli prebellici” e valido per le importazioni da tutti i fornitori – non solo la Russia – e per tutte le transazioni ma solo per i contratti futuri. Quelli in essere dunque rimarrebbero immutati, forse per evitare di dare la sponda a contestazioni legali da parte di Mosca. E’ questo il cuore dellaportata a Bruxelles dagli sherpa del ministero della Transizione ecologica in vista del vertice di venerdì. In caso di carenza di forniture, servirebbero poi “misure coordinate” nell’Ue nelle misure di gestione della domanda, perché “l’impatto delle carenze potrebbe non essere simmetrico tra glimembri, ma gli effetti rilevanti dovrebbero essere equamente condivisi“. Laè diversa da ...

