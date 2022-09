Caro energia, la Polynt di Scanzorosciate costretta a chiedere la cassa ordinaria (Di mercoledì 7 settembre 2022) Scanzorosciate. Aveva scritto una lettera aperta, una nota per far sapere a tutti che con i costi così alti per l’energia sarebbe stato costretto ad intervenire e a chiudere gli impianti (leggi qui). Le voci dei mercati degli ultimi giorni non hanno certo aiutato, con il prezzo del gas alle stelle. Così Rosario Valido, presidente e amministratore di Polynt Group di Scanzorosciate, ha incontrato martedì 6 settembre i sindacati annunciando loro che “L’azienda chiederà la cassa ordinaria”. Nel primo faccia a faccia, tra la dirigenza della Polynt Spa di Scanzorosciate e il coordinamento dei rappresentanti sindacali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, compresi i rappresentanti sindacali di Bergamo, dopo la preoccupante comunicazione di dieci giorni ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 settembre 2022). Aveva scritto una lettera aperta, una nota per far sapere a tutti che con i costi così alti per l’sarebbe stato costretto ad intervenire e a chiudere gli impianti (leggi qui). Le voci dei mercati degli ultimi giorni non hanno certo aiutato, con il prezzo del gas alle stelle. Così Rosario Valido, presidente e amministratore diGroup di, ha incontrato martedì 6 settembre i sindacati annunciando loro che “L’azienda chiederà la”. Nel primo faccia a faccia, tra la dirigenza dellaSpa die il coordinamento dei rappresentanti sindacali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, compresi i rappresentanti sindacali di Bergamo, dopo la preoccupante comunicazione di dieci giorni ...

