Caro energia | Goldman Sachs | “Nel 2023 per le famiglie italiane bollette da quasi 500 euro al mese Senza gas russo saliranno a 590”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) In base all’attuale curva dei prezzi a lungo termine del gas, nellerischiano di ricevereda500al. Cifra monstre destinata ad aumentare ulteriormente fino a superare i 590– 402 per il gas e 193 per l’elettrica – in caso di completa interruzione dei flussi russi, che per ora continuano ad affluire al valico del Tarvisio ma in quantità ridotta di un terzo rispetto alla primavera. I calcoli arrivano da, che in un report sulla crisi energeticapea mette in guardia sul fatto che i mercati stanno sottostimando le conseguenze di questo choc, che saranno “ancora più profonde della crisi petrolifera degli anni ...