Caro bollette, le proteste dei ristoratori in Italia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dalle cene al lume di candela ai filmati in mutande fino ancora a bollette esposte come quadri. Sono migliaia i ristoratori in tutta Italia che protestano contro il Caro dell'energia. Secondo i numeri dell'Ufficio studi di Confcommercio, sono a rischio 370mila posti di lavoro con una stima di 120mila imprese del terziario colpite. Tra i settori più esposi ai rincari c'è il comparto alimentare, la ristorazione e la filiera turistica, con utenze tre volte più care rispetto al 2022. E mentre il neonato collettivo "Non paghiamo" lancia una campagna di sottoscrizioni che mira allo sciopero dei pagamenti, Confcommercio lancia "bollette in vetrina", un'iniziativa che invita i gestori a esporre al pubblico le quietanze del gas e della luce.

