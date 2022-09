Caro bollette, l’allarme del Terzo settore: “Non sappiamo dove trovare le risorse, rischiamo di chiudere” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono due organizzazioni della periferia romana impegnate nel tutelare e aiutare chi ha più bisogno. Piccole strutture che stanno soffrendo l’aumento del costo delle bollette, vivendo con preoccupazione gli ultimi giorni dell’estate. “Oggi ci arrivano delle belle sberle di bollette da pagare. Per l’inverno non sappiamo dove trovare le risorse”, ha spiegato padre Paolo Marelli, economo della parrocchia San Barnaba di Torpignattara che ospita la Casa-famiglia Lodovico Pavoni. “Abbiamo calcolato un aumento di circa l’80 per cento dei costi”, racconta Francesco Marocco dell’associazione La sonda su Marte che si occupa di autismo all’interno di una abitazione a Tor Sapienza. Preoccupazione trapela tra gli intervistati. “Sto sensibilizzando a non sprecare la corrente elettrica, altrimenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono due organizzazioni della periferia romana impegnate nel tutelare e aiutare chi ha più bisogno. Piccole strutture che stanno soffrendo l’aumento del costo delle, vivendo con preoccupazione gli ultimi giorni dell’estate. “Oggi ci arrivano delle belle sberle dida pagare. Per l’inverno nonle”, ha spiegato padre Paolo Marelli, economo della parrocchia San Barnaba di Torpignattara che ospita la Casa-famiglia Lodovico Pavoni. “Abbiamo calcolato un aumento di circa l’80 per cento dei costi”, racconta Francesco Marocco dell’associazione La sonda su Marte che si occupa di autismo all’interno di una abitazione a Tor Sapienza. Preoccupazione trapela tra gli intervistati. “Sto sensibilizzando a non sprecare la corrente elettrica, altrimenti ...

