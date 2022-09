Caro-bollette: i trucchi efficaci per risparmiare sull’energia elettrica (Di mercoledì 7 settembre 2022) Di questi tempi sapere come fare per riuscire a non far piangere eccessivamente il nostro portafoglio è davvero importante. In questo periodo si parla tanto dell’aumento delle bollette che inevitabilmente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 7 settembre 2022) Di questi tempi sapere come fare per riuscire a non far piangere eccessivamente il nostro portafoglio è davvero importante. In questo periodo si parla tanto dell’aumento delleche inevitabilmente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

matteosalvinimi : Chi è stato sanzionato sta guadagnano e chi ha messo le sanzioni è in ginocchio… L’Europa deve intervenire per prot… - Tommasocerno : Le ricette Ue sul caro bollette e i pistolotti del governo sui termosifoni mentre il Paese è sul baratro sono le cl… - elio_vito : Erano tutti pronti a parole a sospendere la campagna elettorale, approvare subito i provvedimenti necessari per il… - giordi63 : RT @Michele_Arnese: Fino a ieri: tutto ok. Oggi: meno docce e lavatrici, non fate bollire troppo l’acqua per la pasta. Boh. E il nuovo pacc… - TW_Bruce_Wayne : RT @fattoquotidiano: Il caro bollette rischia di spazzare via le famiglie @PatriziaDeRub -