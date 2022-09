Caro bollette e consumi, l’Ass. Codici: “Diversificare e risparmiare è la risposta al caro energia” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si è svolta questa mattina la riunione presso Arera sulle nuove modalità di calcolo della tariffa gas per i clienti finali del mercato tutelato. Presente anche l’Associazione Codici, che ha sottolineato la gravità della situazione generale ed il pericolo di ricaduta sui clienti finali degli aumenti del prezzo del gas. La nuova metodologia di calcolo della tariffa, che comunque rimarrà in vigore solo fino al 1° gennaio 2023, dovrebbe mitigare l’impatto del prezzo del gas e consentire comunque la sostenibilità del mercato. “Abbiamo espresso preoccupazione – afferma Carmine Laurenzano, presente per Codici alla riunione – per ciò che accadrà dal 1° gennaio 2023 con la cessazione del mercato tutelato. I sistemi di adeguamento del prezzo del mercato libero, infatti, prevedono oscillazioni del prezzo a carico del consumatore finale. Il prezzo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si è svolta questa mattina la riunione presso Arera sulle nuove modalità di calcolo della tariffa gas per i clienti finali del mercato tutelato. Presente ancheociazione, che ha sottolineato la gravità della situazione generale ed il pericolo di ricaduta sui clienti finali degli aumenti del prezzo del gas. La nuova metodologia di calcolo della tariffa, che comunque rimarrà in vigore solo fino al 1° gennaio 2023, dovrebbe mitigare l’impatto del prezzo del gas e consentire comunque la sostenibilità del mercato. “Abbiamo espresso preoccupazione – afferma Carmine Laurenzano, presente peralla riunione – per ciò che accadrà dal 1° gennaio 2023 con la cessazione del mercato tutelato. I sistemi di adeguamento del prezzo del mercato libero, infatti, prevedono oscillazioni del prezzo a carico del consumatore finale. Il prezzo ...

