“Caro bollette e aumento delle materie prime” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Di Marco Visconti Il rinCaro della materia prima affianca quello energetico e non tarda ad arrestarsi. Questo diventa un problema soprattutto per i gestori di ristoranti, sono un esempio i due ristoratori: Antonio D’Apuzzo e Giuseppe Russo. I due gestiscono da 15 anni il ristorante-pizzeria «La Tammorra» a Pagani, in via Taurano n.53. Sentono la pressione dei rincari per la materia prima, andando di questo passo sono preoccupati di non riuscire a sopperire alle spese. Precisano i due imprenditori: «La problematica, a prescindere dal rinCaro energetico, è sulla materia prima. Il prezzo della materia prima è aumentato dal periodo pandemico da Sars-CoV-2, poi si è stabilizzato, ma dal mese di aprile 2022 è aumentato gradualmente senza arrestarsi. Il costo del pomodoro pelato che mettiamo sulla pizza ha subito un incremento del 100% dall’anno scorso a ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 7 settembre 2022) Di Marco Visconti Il rindella materia prima affianca quello energetico e non tarda ad arrestarsi. Questo diventa un problema soprattutto per i gestori di ristoranti, sono un esempio i due ristoratori: Antonio D’Apuzzo e Giuseppe Russo. I due gestiscono da 15 anni il ristorante-pizzeria «La Tammorra» a Pagani, in via Taurano n.53. Sentono la pressione dei rincari per la materia prima, andando di questo passo sono preoccupati di non riuscire a sopperire alle spese. Precisano i due imprenditori: «La problematica, a prescindere dal rinenergetico, è sulla materia prima. Il prezzo della materia prima è aumentato dal periodo pandemico da Sars-CoV-2, poi si è stabilizzato, ma dal mese di aprile 2022 è aumentato gradualmente senza arrestarsi. Il costo del pomodoro pelato che mettiamo sulla pizza ha subito un incremento del 100% dall’anno scorso a ...

