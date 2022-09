Carmen Di Pietro | l' incubo dopo L' Isola dei Famosi | Ecco di cosa ho sempre bisogno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 7 settembre 2022)Diè stata la rivelazione dell'ultima edizione de L'dei. A tal proposito la soubrette ha deciso di fare una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Moglie del compianto Sandro Paternostro,Diha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella. Questo lavoro le ha permesso di vivere in maniera più agiata provenendo da un umile famiglia del Sud. La soubrette non ha mai nascosto di aver sofferto la fame in alcuni momenti della sua giovinezza, ma di essere disposta a qualunque sacrificio pur di ottenere ciò che più desiderava. Nel corso degli anni, la sua prorompenza la sua grande ironia l'ha resa uno dei personaggi televisivi più amati anche se non sono mancate le polemiche per il suo matrimonio con l'inviato della Rai, ...