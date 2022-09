Carmen Di Pietro cambia rotta dopo l’Isola: beccata a letto proprio con lei (Di mercoledì 7 settembre 2022) La showgirl Carmen Di Pietro fa piazza pulita del passato e riallaccia i rapporti con la compagna di avventura. Carmen Di Pietro (fonte instagram)L’esplosiva showgirl Carmen Di Pietro si è rivelata uno dei volti più iconici dell’ultima “Isola dei Famosi”, e ha divertito milioni di spettatori con la sua leggerezza e i suoi impeti famelici. Giunta in finale assieme all’amico Edoardo Tavassi, la showgirl ha dovuto affrontare durante il reality i morsi della fame e le privazioni fisiche, ma non solo… Entrata in coppia con l’amato figlio Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro ha dovuto affrontare anche il flirt innescato da Maria Laura De Vitis nei confronti del giovane. Mamma chioccia e protettiva, l’esplosiva soubrette ha immediatamente ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 settembre 2022) La showgirlDifa piazza pulita del passato e riallaccia i rapporti con la compagna di avventura.Di(fonte instagram)L’esplosiva showgirlDisi è rivelata uno dei volti più iconici dell’ultima “Isola dei Famosi”, e ha divertito milioni di spettatori con la sua leggerezza e i suoi impeti famelici. Giunta in finale assieme all’amico Edoardo Tavassi, la showgirl ha dovuto affrontare durante il reality i morsi della fame e le privazioni fisiche, ma non solo… Entrata in coppia con l’amato figlio Alessandro Iannoni,Diha dovuto affrontare anche il flirt innescato da Maria Laura De Vitis nei confronti del giovane. Mamma chioccia e protettiva, l’esplosiva soubrette ha immediatamente ...

Rita14061997 : RT @aedan83: Questa storia del cucinare a fornelli spenti mi ha fatto ripensare a tutti gli articoli su DiPiù Tv in cui i vip cucinano ma s… - fraversion : RT @davidemaggio: Le grandi poesie erotiche di #GiorgiaSoleri perfette per una declamazione di Carmen Di Pietro ?????? - davidemaggio : Le grandi poesie erotiche di #GiorgiaSoleri perfette per una declamazione di Carmen Di Pietro ?????? - electricladycat : @fuegoyllamas Ma neanche Carmen Di Pietro - zazoomblog : Carmen Di Pietro e la De Vitis insieme alle terme: le foto - #Carmen #Pietro #Vitis #insieme #terme: -