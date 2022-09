Can Yaman, lo sfogo dell’attore turco: “smettetela!” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Can Yaman difende Francesca Chillemi dagli attacchi dei fan. Ecco le dure parole dell’attore turco Sbarcati a Venezia in occasione dell’annuale Kermesse cinematografica, Can Yaman e Francesca Chillemi cavalcano insieme i red carpet della Laguna per presentare la fiction “Viola Come Il Mare” di cui sono protagonisti. La complicità – professionale – tra i due scatena rumors e polemiche recando imbarazzo a seguito delle continue richieste del pubblico presente a Venezia durante il loro arrivo: “baciatevi”, “fate l’amore”, urla impazzita la folla. Can e Francesca non si fanno travolgere e rispondono con nonchalance a chi insiste nel volerli far diventare una coppia anche nella vita reale: “ma va siamo amici”, replica la Chillemi rivolgendosi al pubblico. Nelle ultime ore i due presenziano insieme anche al DopoCinema ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Candifende Francesca Chillemi dagli attacchi dei fan. Ecco le dure paroleSbarcati a Venezia in occasione dell’annuale Kermesse cinematografica, Cane Francesca Chillemi cavalcano insieme i red carpet della Laguna per presentare la fiction “Viola Come Il Mare” di cui sono protagonisti. La complicità – professionale – tra i due scatena rumors e polemiche recando imbarazzo a seguito delle continue richieste del pubblico presente a Venezia durante il loro arrivo: “baciatevi”, “fate l’amore”, urla impazzita la folla. Can e Francesca non si fanno travolgere e rispondono con nonchalance a chi insiste nel volerli far diventare una coppia anche nella vita reale: “ma va siamo amici”, replica la Chillemi rivolgendosi al pubblico. Nelle ultime ore i due presenziano insieme anche al DopoCinema ...

SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - NaghmehDar : RT @cyfanpage_ita: Venezia 79: i look in - out del 6 settembre alla Mostra del Cinema #CanYaman #FrancescaChillemi - NaghmehDar : RT @VanityFairIt: Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Eternal D… -