Calenda ha ragione | Alitalia è costata 11 miliardi di euro allo Stato

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 4 settembre, ospite al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il leader di Azione Carloha criticato la gestione dellodi, dicendo che negli anni la compagnia aerea «è11di» in interventi pubblici. Abbiamo verificato e la cifra citata daè corretta. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 7 settembre 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Per chi ha fretta Carlo(Azione) afferma che «pubblica è11di». Tra il 1974 e il 2019, loitaliano ha stanziato risorse pari a ...

Abbiamo verificato e la cifra citata da Calenda è corretta. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 7 settembre 2022 sul sito di Pagella Politica.