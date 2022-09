Calciomercato, finisce la telenovela Icardi: trovato l’accordo con un nuovo club (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella notte è arrivata la svolta sul futuro di Mauro Icardi: il centravanti del Paris Saint-Germain ha raggiunto l’intesa con un altro club ed è pronto a lasciare Parigi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembra essere arrivato l’epilogo per la telenovela di mercato legata al futuro di Mauro Icardi. L’attaccante, ormai Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella notte è arrivata la svolta sul futuro di Mauro: il centravanti del Paris Saint-Germain ha raggiunto l’intesa con un altroed è pronto a lasciare Parigi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembra essere arrivato l’epilogo per ladi mercato legata al futuro di Mauro. L’attaccante, ormai Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

fra_garg : @nanny31k @giuventinaa_ Il calciomercato non finisce mai, è attivo h24 poi ci sono le sessioni dove si ufficializzano le operazioni - DarioRosselli : @juanito92x La verità? Ci prendono per il culo. La grande partita ? Sempre la prossima finché non finisce la stagio… - avvrrusso : @Vincenzona890 Bene: considerato che il calciomercato inizia 01/07 e finisce 31/08, quelli che a metà luglio gridav… - info_rossonero : RT @NicoSchira: ?? Escl. - Trattativa in corso tra #Olympiacos e Tièmouè #Bakayoko, fuori dai piani di #ACMilan e #Chelsea (proprietario car… - MaStep92__ : RT @NicoSchira: ?? Escl. - Trattativa in corso tra #Olympiacos e Tièmouè #Bakayoko, fuori dai piani di #ACMilan e #Chelsea (proprietario car… -