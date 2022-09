Calcio | Serie A | gli arbitri della sesta giornata

Gazzetta_it : Pogba si allena sul campo. Dovrebbe rientrare fra due settimane - Gazzetta_it : Nuova ondata di razzismo. Le società di calcio facciano qualcosa #SerieA - Gazzetta_it : I tre motivi per cui la stagione della Juve può iniziare dal Parco dei Principi #PsgJuve #UCL - HeyMiChiamoCiao : RT @AliprandiJacopo: #Zaniolo si allena individualmente senza tutore. Rientro sempre più vicino? ? #ASRoma @CorSport ?? - sportli26181512 : #Roma, #Zaniolo svela il nuovo tatuaggio su Instagram: Il giocatore giallorosso ha mostrato l'ultima opera d'arte,… -

Eurosport IT

ROMA - Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi dopo l'infortunio alla spalla sinistra rimediato contro la Cremonese, il giocatore giallorosso potrebbe essere già a disposizione di Mourinho per il match ...Se al debutto in Champions a Parigi hanno fatto la differenza le individualità, non poter schierare le sue due carte migliori arrivate dal mercato ha ricordato alla Juve che non esiste solo il caso ... Calcio, Serie A: Ciro Immobile condannato per evasione fiscale, Irpef non pagata nel 2012 Santoro arbitrerà Napoli-Spezia, Marcenaro per Juve-Salernitana ROMA (ITALPRESS) - Michael Fabbri della sezione di Ravenna è l'arbitro designato ...Lasciare da parte i ricordi e pensare solo alla vittoria con il Rimini. La settimana del derby con il Cesena è già cominciata e i biancorossi oggi torneranno ...