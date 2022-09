Calcio | Lipsia esonera Tedesco dopo il ko in Champions con la Shakhtar

sportface2016 : #Lipsia, esonerato Domenico #Tedesco a poche ore dalla debacle con lo #Shakhtar - Luxgraph : Il Lipsia esonera Tedesco dopo il ko in Champions: è ufficiale - Daniele20052013 : Lipsia, UFFICIALE l’esonero di Tedesco - sportli26181512 : Ufficiale, Tedesco esonerato dal #Lipsia: fatale il 4-1 in Champions: I 5 punti in 5 partite di Bundesliga e il pes… - Skysurfer72 : #Cassano aveva dichiarato che #Tedesco stava facendo grandi cose al #Lipsia.. una sentenza?????????????? -

È stato un po ' come giocare contro il. È comunque un pareggio che ci sta, che non è da ... Difatti fa poco possesso palla perché è unsprint, veloce, quello applicato dagli uomini di ......i primi tre punti nel girone a casa e si prepara alla seconda uscita che sarà contro illa ... tutte le notizie di gol hazard real - madrid Leggi i commenti: tutte le notizie [ { "@context":...Lipsia, 7 set. – (Adnkronos) – La netta sconfitta per 4-1 in casa contro gli ucraini dello Shakhtar Donestsk costa caro a Domenico Tedesco. Il Lipsia ha infatti annunciato su Twitter di aver esonerato ...Al capolinea l’avventura dell’allenatore italiano del Lipsia, Domenico Tedesco, che è stato esonerato stamattina a poche ore di distanza dalla clamorosa sconfitta per 1-4 in casa contro lo Shakhtar Do ...