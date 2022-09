Calcio: Ghirelli (Lega Pro), 'per i club pesantissimo aumento costi energia' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. - (Adnkronos) - “Per i bilanci dei club la situazione è serissima e gravissima. L'aumento dei costi dell'energia e del gas stanno rapidamente creando una situazione insostenibile. Gli aumenti dei costi hanno portato ad una spesa che varia, in base alle differenti realtà, dal doppio a cinque volte tanto. Ciò accade anche in questo periodo dell'anno in cui la luce solare consente uno spazio di visibilità più ampio nell'arco della giornata. Per ridurre il danno, abbiamo agito sull'orario delle partite concentrando la maggior parte delle gare in orario diurno, seppur dovendo scontare una temperatura più alta, rispetto al serale". Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli in merito alla crisi energetica. "Il danno è enorme -aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. - (Adnkronos) - “Per i bilanci deila situazione è serissima e gravissima. L'deidell'e del gas stanno rapidamente creando una situazione insostenibile. Gli aumenti deihanno portato ad una spesa che varia, in base alle differenti realtà, dal doppio a cinque volte tanto. Ciò accade anche in questo periodo dell'anno in cui la luce solare consente uno spazio di visibilità più ampio nell'arco della giornata. Per ridurre il danno, abbiamo agito sull'orario delle partite concentrando la maggior parte delle gare in orario diurno, seppur dovendo scontare una temperatura più alta, rispetto al serale". Così il presidente dellaPro Francescoin merito alla crisi energetica. "Il danno è enorme -aggiunge ...

ansacalciosport : Ghirelli, costi energia gravissimi per bilanci dei club. N.1 LegaPro: governo consenta loro di usufruire tutti aiut… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'I costi dell'energia sono gravissimi per i bilanci dei club' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'I costi dell'energia sono gravissimi per i bilanci dei club' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'I costi dell'energia sono gravissimi per i bilanci dei club' - napolimagazine : LEGA PRO - Ghirelli: 'I costi dell'energia sono gravissimi per i bilanci dei club' -