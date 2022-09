Calcio: Ghirelli (Lega Pro), 'per i club pesantissimo aumento costi energia' (Di mercoledì 7 settembre 2022) 'Il danno è enorme - aggiunge Ghirelli a Tgcom24 - . La prospettiva dell'inverno aggraverà la situazione per l'uso maggiore dell'energia elettrica per illuminazione a cui si aggiungerà il ... Leggi su citymilano (Di mercoledì 7 settembre 2022) 'Il danno è enorme - aggiungea Tgcom24 - . La prospettiva dell'inverno aggraverà la situazione per l'uso maggiore dell'elettrica per illuminazione a cui si aggiungerà il ...

