Calcio femminile | l’Italia va ai Mondiali | “Ce lo siamo meritate | non vediamo l’ora”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ferrara. Triplice fischio al Paolo Mazza di Ferrara:supera per 2 a 0 la Romania nell’ultima partita del girone di qualificazione ai2023 in Australia e Nuova Zelanda e vola alle fasi finali come prima classificata. Un traguardo storico, perché mai prima d’ora la Nazionale aveva ottenuto il pass per due edizioni consecutive. E una vittoria preziosa che evita scomodi spareggi che dovrà invece affrontare la Svizzera, seconda nonostante la goleada contro la Moldavia, che avrebbe preso il posto delin caso di pareggio delle Azzurre. “Tutto dipende da noi”, aveva dichiarato la CT Milena Bertolini durante la conferenza stampa in vista della sfida decisiva. Con un solo, chiaro obiettivo – la qualificazione – e la consapevolezza di chi sa di potercela fare. Tutto, infatti, è dipeso dal cuore ...